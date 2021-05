Jubiläum : 30 Jahre Geschichtskreis im Heimatverein Uedem

Uedem Seit 1998 werden in einer Reihe mit mittlerweile 21 Ausgaben DIN-A5-formatige Ortsgeschichtspublikationen erstellt. Aktuell befasst sich der Geschichtskreis mit dem Thema: „Denkmalgeschützte Gebäude im Uedemer Gemeindegebiet“.

Am 20. Mai 1991 trafen sich in Uedem erstmalig die Mitglieder des neu gegründeten Geschichtskreises im Heimat- und Verkehrsverein Uedem. In den monatlichen Sitzungen lernten die Mitglieder unter Anleitung von Hilde Zobel-Mühlhoff das Auswerten von Uralt-Urkunden und Schriften des Hauptstaatsarchivs.