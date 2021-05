Bedburg-Hau : Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Bedburg-Hau

Ein aus Uedem kommendes Fahrzeug prallte zunächst gegen eine neu errichtete Fußgängerampel, kam dabei ins Schleudern und überschlug sich. Foto: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau An einer bekannten Unfallkreuzung in Bedburg-Hau kam es erneut zur Kollision. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Nach Informationen unserer Redaktion war die Ampelanlage noch nicht in Betrieb.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person wurden die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve am Pfingstsonntag um 11.40 Uhr alarmiert. An der Unfallkreuzung Johann-van-Aken-Ring / Uedemer Straße war es zu dem schweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Ursache für den Unfall war ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Dabei wurde ein aus Fahrtrichtung Uedem kommender Pkw auf Mitte der Kreuzung von einem anderem Pkw, der vom Johann-van-Aken-Ring in die Kreuzung einfuhr, getroffen. Das aus Uedem kommende Fahrzeug prallte zunächst gegen eine neu errichtete Fußgängerampel, kam dabei ins Schleudern und überschlug sich. Die Ampel wurde umgerissen. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Neben den zwei Insassen verletzte sich auch der Fahrer des zweiten Fahrzeugs leicht.

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten alle Beteiligten ihre Fahrzeuge selbständig verlassen. Im weiteren Verlauf wurden die Einsatzstelle und die Unfallfahrzeuge gesichert. Die beschädigte Fußgängerampel musste entfernt werden.

Die Kreuzung Johann-van-Aken-Ring/ Uedemer Straße gilt als Unfallschwerpunkt. Nach Informationen unserer Redaktion war die Ampelanlage, die dort inzwischen errichtet wurde, zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht in Betrieb.

(RP)