Reisemobilwallfahrt Goch abgesagt : Keine Reisemobilwallfahrt im Juli

Goch Weil derzeit nicht abzusehen ist, wie die Situation im Juli sein wird, sagen die Stadt Goch und der Wallfahrtsrektor die Veranstaltung ab. 2022 soll sie wieder stattfinden.

„Wir können aktuell nicht mit Sicherheit sagen, wie sich die Situation im Juli darstellt. Ob wir dann eine Wallfahrt veranstalten könnten, so wie man sie kennt, oder ob es vielleicht in Teilen oder sogar in Gänze noch coronabedingte Einschränkungen gibt. Das macht die Programmplanung derzeit nahezu unmöglich“, sagt Rüdiger Wenzel, Chef des Gocher Stadtmarketings.