Kostenpflichtiger Inhalt: Technik fürs Gymnasium Goch : WLAN im Gymnasium wird ausgebaut

Das städtische Gymnasium Goch ist eine moderne Schule, aber der digitale Fortschritt schreitet schneller voran, als ihn die derzeitige Infrastruktur ermöglicht. Foto: Julia Lörcks

Goch Dank des Digitalpakt-Schule übernimmt der Bund einen Großteil der Kosten, die für die Erweiterung des WLAN am Gymnasium Goch anfallen. Der Rat will die Sache in seiner Sitzung am Donnerstag, 6. Mai, auf den Weg bringen.