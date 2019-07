Goch : Western Linedance für die Wallfahrer

Die Caravan Country auf dem Gocher Friedensplatz ist ein Klassiker im Programm der Reisemobilwallfahrt. In diesem Jahr gibt es den Tanz-Club „Brisk Boots“ aus Weeze auch zum Mittanzen.

Kurzfristig musste nun die verpflichtete Band, die für Live-Musik hätte sorgen sollen, wegen eines Krankheitsfalls absagen. Die Organisatoren vom Gocher Stadtmarketing, Torsten Matenaers und Rüdiger Wenzel, disponierten um. Statt Live-Musik werden nun die Linedancer des Weezer Vereins „Brisk Boots“ auftreten. „Wir freuen uns wirklich sehr. Wenn so kurzfristig eine Band absagt, kann man kaum einen Ersatz finden, die Bookings benötigen in der Regel monatelangen Vorlauf. Brisk Boots haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und zugesagt“, sagt Matenaers. Anstelle der Bühne wird nun auf dem Friedensplatz ein Tanzboden errichtet. „Linedance lebt von Gemeinschaft, deshalb möchten wir die Gäste auf jeden Fall beteiligen“, kündigt Wacky Knechten, Vorsitzender von Brisk Boots, an. Ab 19 Uhr wird es drei große Tanzblocks geben. Unterstützung bekommen die Weezer dabei von der „Uline – United Linedance Niederrhein“. Wie Monika Langhorst, zweite Vorsitzende von Brisk Boots, erklärt, sind in dieser Union neun Vereine zusammengeschlossen. Aus dreien von ihnen werden Tänzer nach Goch kommen. „Wir wechseln zwischendurch die Akteure, es wird ein bewegtes Bild entstehen“, beschreibt Langhorst, was die Zuschauer erwartet. Nach dem zweiten Block kann jeder, der möchte, an einem Workshop mitmachen, natürlich erst einmal die „leichte“ Abwandlung für „beginners“, betont Langhorst. „Es gibt auch die knieschonende Variante“, sagt sie. Wichtig sei einfach, dass es ein Angebot zum Mitmachen ist, was der Natur des Linedance entspricht. Die Begeisterung ist ihr anzumerken. „Wenn wir Musik hören, müssen wir einfach tanzen“, sagt sie. Linedance sei zu fast allen Musikrichtungen möglich. Es gäbe auch die sogenannte „New Line“ zu moderner Popmusik. Die Brisk Boots haben sich für den Western Linedance-Stil entschieden, was sich auch in ihrem Outfit widerspiegelt. Zwischen 20 und 30 Tänzer werden ständig auf der Bühne des Caravan-Country sein. Auch Torsten Matenaers und Rüdiger Wenzel ist die Vorfreude auf den Abend anzumerken. Sie sind überzeugt: Kaum einer wird nur zuschauen. Auch bei den vergangenen Ausgaben des stimmungsvollen Country-Abends auf dem Reisemobil-Stellplatz war Linedance immer wieder ein Thema. Für das passende kulinarische Angebot sorgt in diesem Jahr wiederum die Pfalzdorfer Safari-Küche von Michael Artz. Wie Torsten Matenaers mitteilt, serviert die mobile Küche auf vielfachen Wunsch der Gäste frisches Spanferkel vom Grill. „Leckere Alternativen gibt es natürlich auch“, so der Pressesprecher. Für Getränke, Technik und Beleuchtung sorgt die VLSN-Veranstaltungstechnik von Axel Holl.