Goch : Reisemobilwallfahrt in Goch vor dem Start

GOCH Arnold-Janssen-Reisemobilwallfahrt mit Fahrzeugsegnung am Sonntag.

Touristische Elemente sind unter anderem eine Fahrradtour durch die Region sowie ein Ausflug per Bus. Auch Caravan Country, der BBQ-Abend am Freitag gehört wieder mit zum Wallfahrts-Programm. Impressionen der Arnold-Janssen-Reisemobilwallfahrt zeigt ein Video, das bei www.reisemobilwallfahrt.de, bei Youtube (www.youtube.de/stadtgoch) und bei Facebook (www.facebook.com/gocherleben) zu sehen ist. Noch können sich Teilnehmer online bei www.reisemobilwallfahrt.de registrieren. Die Tourist Info der Stadt Goch ist unter Telefon 02823 320148 sowie per Email: tourist-info@goch.de gerne behilflich. Die Teilnahme an der Wallfahrt kostet 33 Euro pro Fahrzeug, inklusive Strom und Entsorgung. Bis zu 200 Reisemobile werden erwartet. Die Stadt Goch lädt seit 2008 zur Reisemobilwallfahrt an den Niederrhein, der Reisemobilregion Nummer 1 in Deutschland. Der Reisemobilstellplatz „Friedensplatz“, einer der schönsten und beliebtesten in der Region, liegt mitten im Zentrum der Stadt und doch im Grünen.