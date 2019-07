Parookaville-Abreise : Fans stehen auf der Autobahn im Stau

Weeze Die Abreisewelle von Parookaville läuft. Auf der Autobahn stecken die Fans im Stau - auch wegen einer Baustelle. Insgesamt haben sich bisher 13 Unfälle bei der An- und Abreise des Festivals ereignet.

Die Bilanz zum Festival fällt aus polizeilicher Sicht bislang positiv aus. Am Anreisetag, Donnerstag und an den drei folgenden Veranstaltungstagen wurden insgesamt 36 Strafanzeigen aufgenommen, darunter waren ein Widerstand gegen Polizeibeamte, elf Körperverletzungsdelikte, fünf Verstöße gegen die Betäubungsmittelkriminalität, elf Diebstähle und zwei Sachbeschädigungen. Eine Person wurde in diesem Jahr vorläufig festgenommen, zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen, 16 Personen erhielten einen polizeilichen Platzverweis und eine Blutprobe wurde angeordnet. Bei zwei Personen wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe wurden sie entlassen.