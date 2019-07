Kalkar : Michael Hübbers ist der neue König des BSV Kalkar

Michael und Ulla Hübbers, Königspaar des BSV Kalkar. Foto: Schützen

(RP) Der BSV Kalkar hat einen neuen König. In einem spannenden Wettkampf mit Odo Kraatz und Sven Voutta, gelang es Michael Hübbers gegen 21:45 Uhr den Vogel mit dem 57. Schuss von der Stange zu holen und als 63. Regent Dirk Scholten abzulösen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seine Königin ist seine Frau Ulla. Die weiteren Preisträger beim Vogelschießen sind Kopf Roger Tuchard (43), rechter Flügel Markus Haurand (73) und linker Flügel Marco van Beek (58). Bei der Jugend konnte Milan Stang das Prinzenschießen mit dem 73. Schuss für sich entscheiden. Weitere Preisträger sind Kopf Alina Warnecke (54), rechter Flügel Justus Haurand (128) und linker Flügel Alicia Verheyen (73).

Am Donnerstag, 25. Juli, findet im Festzelt der 7. Comedyabend des BSV Kalkar statt. Ab 20 Uhr startet der Comedymagier Christoph Köhler mit seinem Soloprogramm „Manisch Magisch“. Karten gibt es im Vorverkauf (Markstübchen, Nicolai-Apotheke) für 15 Euro oder an der Abendkasse für 17,50 Euro. Die Kalkarer Kirmes beginnt in diesem Jahr am Freitag, 26. Juli, um 18 Uhr mit dem Fassanstich der Bürgermeisterin. Um 21 Uhr lädt der BSV Kalkar zur „Mega 90/2000er Beachparty“ ins Festzelt ein (ab 18 Jahre). Im Kartenvorverkauf (Marktstübchen, Nicolai-Apotheke) kostet der Eintritt fünf Euro an der Abendkasse acht Euro.

Weiter geht es am Samstag, den 27. Juli, um 16.30 Uhr mit dem Antreten aller Schützen in Uniform, vor dem „Marktstübchen“. Nach der Abholung des Königspaares zieht der Festzug mit Königskutsche, Thronfahrzeugen und Schützen durch die Stadt, und wird gegen 18.30 Uhr am Krankenhaus seinen Höhepunkt finden. Hier wird die Proklamation des Prinzen und des Königs durchgeführt. Zu Ehren der Majestäten und des Throngefolges gibt es ein Schau-Fahnenschwenken. Den Abschluss am Krankenhaus bildet die große Parade. Gegen 19:30 Uhr beginnt im Festzelt auf dem Marktplatz der Schützenball, es spielt die Liveband „nightbirds“, der Eintritt ist frei. (Bei schlechtem Wetter findet die Proklamation gegen 20 Uhr im Festzelt statt.)

Der Sonntag, 28. Juli, beginnt für die Schützenfamilie um 9 Uhr mit dem Festgottesdienst in St. Nikolai. Um 10 Uhr folgt das Frühstück der Kalkarer Vereine im Festzelt. Auch Einzelpersonen können teilnehmen, Karten sind nur im Vorverkauf (Marktstübchen, Nicolai-Apotheke) für 8,50 Euro erhältlich. Im Anschluss an das Frühstück, bei dem auch der Schützenchor Kalkar auftritt, gibt es den Kirmesfrühschoppen. Die Kirmes endet am Montag, den 29. Juli ab 20 Uhr im Festzelt bei Musik und kühlen Getränken. Nach Einbruch der Dunkelheit findet r das Feuerwerk der Schausteller statt.