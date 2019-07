Weeze : Einbußen von 25 Prozent beim Flughafen

Die Zahl der Flugziele ist am Airport Weeze von 42 auf 30 reduziert worden. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

WEEZE Die Kreis SPD traf sich mit Airport-Geschäftsführer Ludger van Bebber zum Gespräch.

„Bis Ende des Jahres werden weniger Passagiere in Weeze landen oder starten als im letzten Jahr. Die Turbulenzen im Luftverkehr schlagen sich auch am Airport Weeze nieder“, erklärt Jürgen Franken, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Kleve. Die Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion sprachen jetzt auf dem Airport in Weeze mit dem Geschäftsführer Ludger van Bebber über die aktuelle Lage des Flughafens.

„In diesem Sommer sind nur drei Ryanair-Flugzeuge hier stationiert, darüber hinaus werden Verbindungen aus den Destinationen heraus bedient. Damit fliegen wir statt 42 Zielen im vergangenen Sommer nur noch 30 Destinationen im Jahr 2019 an. Die geringere Zahl an Flügen und Passagieren verursacht Einnahmeeinbußen in Höhe von rund 25 Prozent für unseren kleinen Flughafen“, erläuterte der Flughafen-Geschäftsführer, Ludger van Bebber im Rahmen der Fraktionssitzung auf dem Airport.

„Dass wir mit solchen Herausforderungen umgehen können gelingt uns, weil wir mit unserem kleinen, engagierten Team sehr effizient arbeiten, Kostenführer unter den deutschen Airports sind und im Non Aviation Bereich gute Einnahmen erzielen“, so Ludger van Bebber weiter.

„Der Airport Weeze ist einer der wichtigen internationalen Flughäfen im Land NRW und bietet auch rund um den Terminal viel an. Das Festival Parookaville, Mud Masters oder auch Q-Base machen den Flughafen, die Gemeinde Weeze und den Kreis Kleve in NRW, Deutschland und Europa bekannt“, so Jürgen Franken und stellt fest. „Der Airport kann auf die Unterstützung der SPD zählen.“