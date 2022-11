Weihnachtswelt in Goch : Krippenparadies Asperden ab Sonntag geöffnet

Das Krippenparadies in Goch öffnet wieder. Foto: Veranstalter

GOCH-ASPERDEN (RP) Nachdem in den vergangenen Jahren viele Advents- und Weihnachtsveranstaltungen pandemiebedingt ausfallen mussten, werden jetzt vielerorts wieder die lange entbehrten Rituale „wiederbelebt“. Auch das Krippenparadies GocherLand in Asperden, Graefenthalstraße 15 (hinter der Kirche), lädt ein, sich in ruhiger Beschaulichkeit auf Weihnachten einzustimmen.

