Lastenräder und PV-Anlagen : Goch fördert „Balkonkraftwerke“

Goch Der Umweltausschuss hat unter anderem Zuwendungen für kleine Solaranlagen und Lastenräder beschlossen. 93.000 Euro stehen in Goch zur Verfügung, um private Investitionen in den Klimaschutz zu unterstützen.

Die Zusage kam kurz vor der Sitzung, ein Beschluss der Politik musste sehr schnell her: Das NRW-Wirtschaftsministerium stellt Geld für Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung. Geregelt ist das in der „Billigkeitsrichtlinie“, einem Erlass zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie. Die jüngste Auflage stammt von September 2022 und wird es Gochern ermöglichen, sich zeitgemäße Anschaffungen leisten zu können. 93.000 Euro stehen zu Verfügung, die in private Projekte zur Energieeinsparung fließen sollen. Der Umweltausschuss beschloss, die Hälfte der Summe Bürgern zum Erwerb sogenannter „Balkonkraftwerke“ zur Verfügung zu stellen, der Rest soll in die Optimierung vorhandener Heizungen und in Lastenräder investiert werden. Je Antragsteller sind 500 Euro Zuschuss möglich.