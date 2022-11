Ausstattung für neuen Raum : Hülmer Jugend braucht Unterstützung

Goch-Hülm Im neuen Dorfhaus bekommt die Landjugend Hülm-Helsum einen eigenen Raum. Für die Ausstattung fehlt noch Geld. Geprüft wird, ob ein Zuschuss der Stadt möglich ist oder doch auf Sponsoren gesetzt werden muss.

Was sie haben möchten, haben sie in ihrem Antrag klar formuliert: unter anderem eine Küchenzeile samt Töpfen, Pfannen und Backutensilien, ferner TV- und Musikanlage, außerdem Sofa, Tisch und Stühle. Bis hin zu Besen und Kehrblech haben die jungen Leute aufgeschrieben, was unbedingt nötig ist, um ihren Gemeinschaftsraum in Betrieb zu nehmen. Da alles zusammen unter 10.000 Euro bleibt, ist es sicher keine Luxusausstattung, um die es da geht, aber doch eine Summe, die die Landjugend Hülm-Helmsum so schnell nicht alleine aufbringen kann. Die Stadtverwaltung hatte zunächst denoch für Frust gesorgt, weil zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses in der Beschlussvorlage stand, die Förderung sei nicht möglich, weil eventuell zur Verfügung gestellte Mittel „vornehmlich für Substanz erhaltende Maßnahmen eingesetzt werden“. Für Möbel und Co. gibt es keinen Etat. Zudem sei der Antrag zu spät eingereicht worden.