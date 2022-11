Advent : Kessel lädt ein zum Basar

Goch Der Verkehrs- und Heimatverein, der Kindergarten und die Feuerwehr engagieren sich. Es gibt Musik und eine eigens entworfene Kesseler Christbaumkugel.

(RP) Der Kindergarten aus Kessel schmückt traditionell am ersten Adventswochenende den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz in Kessel. Der Verkehrs- und Heimatverein lädt in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten, den Niersnixen, der Feuerwehr und der Musikkapelle am Samstag, 26. November, ab 17 Uhr zu „Weihnachten im Dorf“ ein.