Online-Angebot der Stadtbücherei Goch : Durch Schreiben die Krisen-Gedanken verdrängen

Foto: Stadt Goch

Goch Wer sich schon immer einmal am Schreiben versuchen wollte, hat nun die Gelegenheit dazu. Die Schreiblehrerin Renate Schmitz-Gebel bieitet in Kooperation mit der Stadtbücherei Goch eine Online-Schreibwerkstatt an. Die Teilnahme ist kostenlos, der Kurs beginnt am Samstag.

Renate Schmitz-Gebel hatte sich schon gefreut. Lange hatte die Schreiblehrerin und Gründerin von „Zu Wort kommen – Coaching mit kreativem Schreiben“ eine besondere Veranstaltung in der Gocher Bücherei vorbereitet. Dort wollte sie alle Interessierten an einen großen Tisch bringen und mit ihnen gemeinsam schreiben. Denn ihrer Meinung nach verbindet Schreiben Menschen – gerade in Krisenzeiten.

Durch die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen sind diese Pläne aber inzwischen hinfällig geworden. Daher hat Schmitz-Gebel kurzfristig umgeplant und bietet in Kooperation mit der Bücherei nun eine Online-Schreibwerkstatt an. Die Leiterin der Gocher Stadtbücherei, Michaela Kropek, freut sich über die flexible Planänderung. „Gerade die Menschen, die gern lesen, lieben Geschichten und können sich jetzt trauen, selbst einmal etwas zu schreiben. Schreiben ist eine tolle Möglichkeit, mal nicht über das Virus nachzugrübeln, sondern auf andere Gedanken zu kommen und sie zu Papier zu bringen.“

Am Ostersamstag, 11. April 2020, geht´s los. Alle, die Freude an Sprache und Texten haben, sind eingeladen, an dem Online-Kurs teilzunehmen. Interessierte müssen sich zunächst per Mail an die Adresse stadtbuecherei@goch.de anmelden. Dann bekommen Sie bis Anfang Mai jede Woche eine Schreibaufgabe von Schmitz-Gebel über die Bücherei zugeschickt. Diese Aufgaben sind einfach erklärt und pfiffig gestaltet, damit auch sofort losgeschrieben werden kann – am besten auch mit einem richtigen Stift auf richtigem Papier. Die Initiatorin möchte sowohl Kinder als auch Erwachsene für das Schreiben begeistern und formuliert jeweils eine Schreibaufgabe für Kinder ab acht Jahren sowie eine für Erwachsene. Die fertigen Texte - ob eingetippt, abfotografiert oder eingescannt – werden dann an die Bücherei zurückgemailt.