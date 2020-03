Stadtbücherei : Lernen und Entspannen im Netz

Wer noch keinen hat, sollte sich einen Bücherei-Ausweis besorgen – auch für online.

Dann Polylino: Unter www.polylino.de/neuigkeiten haben die Kinder Zugriff zu einem abgespeckten Angebot mit insgesamt 60 Bilderbüchern, die in 50 Sprachen eingelesen sind. Der Zugriff ist kostenlos und bis 16. April 2020 begrenzt. Weitere Möglichkeit: ein kostenloser Schnupperausweis, zu bekommen unter www.bibload.de. Darüber sind kostenlos e-Books und e-Audios auszuleihen. Nötig ist dazu ein gültiger Leseausweis der Bücherei.

Für alle, die noch keinen Leseausweis besitzen, bietet die Bücherei Kalkar jetzt einen sechswöchigen kostenlosen Schnupperausweis an. Die Anmeldung ist ganz einfach. Anmeldung per Mail unter buecherei-kalkar@bistum-muenster.de oder telefonisch unter 02824/9765120. Name, Geburtsdatum und Adresse müssen mitgeteilt werden. Sollte das Telefon nicht besetzt sein, gibt es einen Rückruf.