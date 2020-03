Fußball : Viktoria Goch verpflichtet einen weiteren Schlussmann

Goch Der 19-Jährige läuft ab Sommer für den Bezirksligisten auf. Er kommt aus der U-19-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf.

Die Personalplanungen beim Fußball-Bezirksligisten Viktoria Goch gehen weiter. Zur kommenden Spielzeit wird mit Benedikt Schmitz ein weiterer Torhüter an die Marienwasserstraße wechseln. Vor wenigen Wochen machten die Rot-Schwarzen bereits die Verpflichtung von Schlussmann Dominik Weigl perfekt, der vom Landesligisten SV Scherpenberg nach Goch wechselt. „Nun sind wir auf der Torhüter-Position richtig gut aufgestellt. Die Jungs werden sich gegenseitig zu Höchstleistungen anspornen, da bin ich mir ganz sicher“, sagt Spielertrainer Daniel Beine.

Benedikt Schmitz wechselt von der U19-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf zum Bezirksligisten. „Benedikt ist ein richtig guter Torwart, der im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde“, sagt Beine, der die Viktoria mittelfristig in die Landesliga führen will. Schmitz wechselte im Sommer 2015 von der Nachwuchsabteilung des SV Straelen zur Fortuna und kam dort auch auf Einsätze in der Junioren-Bundesliga. Der 19-Jährige geht aktuell einer Ausbildung bei den Stadtwerken Goch nach.