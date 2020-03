Angebote in der Corona-Krise : Stadtbücherei in Grevenbroich verleiht kostenlos E-Books

Grevenbroich Bibliothek hält neues Angebot bereit – und die Volkshochschule lädt zu Gratis-Vorträgen im Internet ein.

Zu Hause bleiben ist derzeit das oberste Gebot. Da bleibt Zeit zum Lesen. Um Abwechslung in die Wohnungen zu bringen, hat das Team der Stadtbücherei in der Corona-Krise ein neues Angebot für ihre Onleihe gestartet.

Wer E-Books, E-Paper oder Hörspiele auf Reader, Tablet, Smartphone oder PC laden möchte, muss sich dafür nicht mehr persönlich auf der Stadtparkinsel anmelden. Weil die Bibliothek ohnehin geschlossen ist, kann das nun bequem per Internet erfolgen. „Einfach das Online-Formular ausfüllen und uns per Mail zurückschicken – wir werden die neuen Kunden dann zeitnah freischalten“, sagt Leiterin Kirstin Weissgerber. Und das Beste daran: Während der Schließungszeit (vorerst bis zum 19. April) kann die Onleihe ab sofort kostenlos genutzt werden.

Angebote in Neuss : Hilfsbereitschaft in der Corona-Krise

Die ebenfalls auf der Stadtparkinsel beheimatete Volkshochschule hat wegen der aktuellen Gefährdungslage ihr gesamtes „Präsenz-Programm“ eingestellt. Dennoch bietet sie weiterhin per Internet eine Möglichkeit zur Weiterbildung an, sagt Leiter Thomas Wolff. Mit einem Spezial zur Corona-Krise werden jetzt über das Streaming-Programm „vhs.wissen.live“ vier kostenlose interaktive Online-Vorträge angeboten.

Die Themen: „Kommunikation in Zeiten der Krise“ am Montag, 23. März, „Gibt es Gott und wenn ja, warum lässt er Unschuldige sterben?“ am Mittwoch, 25. März, „Wie sollen wir handeln? Eine Einführung in die Ethik“ am Samstag, 28. März, und „Wie gefährlich ist Corona für die Wirtschaft?“ am Sonntag, 29. März. Die Vorträge beginnen jeweils um 19.30 Uhr.