Brauchtum in Corona-Zeiten : Kommunen im Kreis Kleve betonen das Osterfeuer-Verbot

An den Brauchtumsfeuern kommen jedes Jahr viele Menschen zusammen – aktuell keine gute Idee. Daher sind sämtliche Feuer in diesem Jahr untersagt. Die Behörden werden verstärkt kontrollieren. Das Material muss derweil anderweitig entsorgt werden.

Das Material liegt schon bereit, die Haufen sind vielerorts bereits meterhoch aufgeschichtet. Wie in jedem Jahr haben sich viele Brauchtumsvereine, Nachbarschaften, Landwirte und Privatleute darauf eingestellt, in den kommenden Tagen wieder an Osterfeuern zusammen zu kommen.

Aber genau das bereitet der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar Sorgen. Denn die Feuer sind in diesem Jahr von der NRW-Landesregierung aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen eigentlich verboten worden. Daher appellieren die Wehrleute: „Das Material für das Feuer haben viele bereits. Wir bitten euch, dieses nicht zu verbrennen.“ Viele aufmerksame Bürger würden Feuerschein und Rauch melden. Und im Einsatzfall können die Einsatzkräfte die derzeit geltenden Abstandsregeln nicht einhalten. „Bei jedem Einsatz begeben wir uns gemeinsam in das Fahrzeug. Wir sitzen nebeneinander, um euch im Ernstfall direkt helfen zu können.“ Durch den Kontakt erhöhe sich die Gefahr, dass sich die Wehrleute gegenseitig infizieren könnten. Daher der Aufruf: „Verzichtet auf das Abbrennen kleinerer Osterfeuer. Seid ihr für uns da, damit wir im Ernstfall für euch da sein können.“

So dürfte es in diesem Jahr nichts werden mit der brauchtümlichen Zusammenkunft am flackernden Feuerschein. Denn auch die Kommunen haben mit Nachdruck angekündigt, das ausgesprochene Verbot strikt zu kontrollieren. So schreibt die Stadt Goch: „Wer Osterfeuer abbrennt, muss zahlen.“ Zudem macht die Gocher Verwaltung darauf aufmerksam, dass dieses Verbot nicht nur am Osterwochenende gilt, sondern auch davor und danach. Und das die Einhaltung des Verbots strikt kontrolliert werde. „Wer trotz des Verbotes ein Osterfeuer entzündet, riskiert ein Bußgeld. Sollte dann auch noch die Feuerwehr alarmiert werden müssen, wird dieser Einsart ebenfalls in Rechung gestellt. Insgesamt ist dann mit einem hohen dreistelligen Betrag zu rechnen.“