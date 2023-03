Früherer Mühlhoff-Chef Franz Bremers in Uedem mit 82 Jahren gestorben

Franz Bremers wurde 82 Jahre alt. Mehr als 30 Jahre lang war er Leiter der Mundartgruppe im Heimat- und Verkehrsverein Uedem. In dieser Zeit hat die Mundartgruppe drei Bücher veröffentlicht und zahlreiche Nachmittage in Uemse Platt veranstaltet. Sie hat auch Vorschläge für Straßennamen unterbreitet und die Straßennamen im historischen Kern mit Schildern erläutert. Die Mundartgruppe um Bremers erhielt den Möökeshüsorden für Verdienste um Brauchtum und Mundart am Niederrhein, etwas später bekam Franz Bremers auch den Rheinlandtaler. Dankbar ist der Heimatverein dem Ehepaar Bremers auch dafür, sich jahrelang im „Mühlendienst“ engagiert und überhaupt manches Event unterstützt zu haben Das Ehrenmitglied im Hematverein organisierte auch freies Singen an der Pastoratsstraße oder moderierte Konzerte des Musikvereins Concordia. Die Beerdigung findet am Freitag ab 14.30 Uhr in der St. Laurentiuskirche statt.