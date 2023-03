Spray-Künstler in Goch Jede Menge Schulklassen im Museum

Eigentlich müsste sie längst heiser sein, und dass Jasmin Schöne noch immer so gelassen wirkt, hängt vielleicht an dem guten Vorbild, mit dem sie es zu tun hat: „Der Simon ist immer die Ruhe selbst, total entspannt. Er unterbricht seine Arbeit einfach und spricht mit den Kindern – das ist toll.“ Die Museumspädagogin des Museum Goch begrüßt in diesen Tagen eine junge Besuchergruppe nach der nächsten. Die Ausstellung, um die es geht, ist noch gar nicht eröffnet, aber der Künstler hat kein Problem damit, dem Nachwuchs schon jetzt einen Einblick in seine Arbeit zu geben. Am Dienstag war unter anderem die 2c der Grundschule St. Georg zu Gast im Haus der Kunst, viele andere waren vor ihr dort und diverse weitere werden noch folgen. „Ich schätze, wir haben etwa 30 Anmeldungen, und einige Lehrer wollen noch später kommen“, erzählt Schöne. Es dürfte das aktuelle Thema sein, das dermaßen zieht: Simon Röhlen ist Graffiti-Künstler und zeigt einen Ausschnitt seines Werks ab dem 2. April.