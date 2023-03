Ehemalige Reichsaldkaserne Die letzten Tage der „Kaserneneinfahrt“

Einer, der sich an das Gelände noch aus einer anderen Zeit erinnern kann, ist Willi Arians. Der Gocher hat praktisch sein gesamtes Berufsleben in der Reichswaldkaserne verbracht. 32 Jahre lang war er dort Soldat, fuhr mit dem Fahrrad in Uniform Tag für Tag zur Pfalzdorfer Straße. Wohl kaum jemand kannte die Liegenschaft so gut wie Arians. Als Spieß und Kompaniefeldwebel war er Leiter des Unteroffizierskorps, eine Art Innendienstler, wurde nie versetzt und in kein Manöver geschickt. Arians, lange Jahre für die CDU im Gocher Rat, ist froh darüber, dass eine gute Verwendung für die riesige Fläche gefunden wurde, aber er findet gar nicht gut, dass kaum eine optische Erinnerung bleiben wird. „Ich kann das nicht nachvollziehen. Das Wachdienstgebäude hatte eine hohe symbolische Bedeutung für Hunderte Soldaten und zivile Beschäftigung, aber auch für alle anderen Gocher.“ Im März 2013 war er gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen Oberst a.D. Lambert Engelberts und Heribert Hardebusch, einst stellvertretender Regimentskommandeur, mit der RP über das verschneite Gelände spaziert und hatte Abschied genommen. Der Anblick der Abbrucharbeiten hatte die Männer emotional sichtlich berührt.