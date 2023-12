Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich im Alter von 79 Jahren gestorben

Dresden · Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich ist tot. Er starb überraschend am Dienstag im Alter von 79 Jahren zu Hause an Herzversagen, wie sein Management am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

20.12.2023 , 09:35 Uhr

Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Foto: dpa/Jan Woitas

Mehr in Kürze

(zim/dpa)