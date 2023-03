Geschichte in Uedem Erinnerung an das adelige Haus Gravenhorst

Das adelige Haus und das märkisch-klevische Lehngut, schon 1345 in einer Hand, wurden 300 Jahre später im Erbgang geteilt. Ihre Lehnträger und Besitzer sind in lückenloser Folge bis in jüngste Zeit namentlich belegt“, schreibt der Heimatverein Uedem, der seine „Uedemer Studien“ diesmal der Familie Pies widmet. Im Zentrum: Dr. Wilhelm Pies (1611-1678), Leibarzt des gefürsteten Grafen Johann Moritz von Nassau-Siegen, Gouverneur der niederländischen Westindischen Compagnie in Brasilien und Statthalter des brandenburgischen Kurfürsten in Kleve. Nach Wilhelm Pies, dem Begründer der Tropenmedizin, ist eine Ringstraße in einem 2009 erschlossenen Neubaugebiet in Uedem benannt worden. 1976 fiel das alte Haus Gravenhorst (neben Haus Kolk der bedeutendste Adelssitz in Uedemerbruch) der Spitzhacke zum Opfer.