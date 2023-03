Unfall in Kalkar Fußgänger von Traktor erfasst – tot

Kalkar · Ein Fußgänger ist in Kalkar (Kreis Kleve) von einem Traktor erfasst und getötet worden. Der 60-Jährige war am Montagabend plötzlich auf die Kreisstraße im Ortsteil Appeldorn getreten, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte.

21.03.2023, 06:42 Uhr

In Kalkar ist am Montagabend ein Fußgänger bei einem Unfall tödlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der 27 Jahre alte Traktorfahrer habe nicht mehr ausweichen oder bremsen können. Der Fußgänger starb noch am Unfallort. Der Fahrer blieb unverletzt.

(kag/dpa)