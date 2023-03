Gocher Straße stundenlang gesperrt Schwerer Unfall an der Auffahrt zur A57

Am Dienstag um 13.35 Uhr ereignete sich auf der Gocher Straße in Höhe der Autobahnauffahrt ein Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger aus Goch war mit seinem BMW die B 9 aus Weeze kommend unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Goch in Richtung Köln auf die A 57 auffahren. Beim Linksabbiegen übersah er den entgegenkommenden 53-Jährigen Gocher, der mit seinem VW in Richtung Weeze fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW ins Feld geschleudert. Der 25-jährige Fahrer verletzte sich leicht.