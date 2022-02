Autorin aus Uedem : Das Leben auf dem Kastanienhof

Uedem Annabel Gräfin von Arnim aus Uedem erzählt in ihrem neuen Buch vom Landleben wie es früher war. Auf den bunten Seiten gibt es viel zu entdecken. Und alles davon sei wahr, versichert die Autorin.

Vielleicht gibt es das Paradies doch, nur woanders: zum Beispiel zwischen zwei Buchdeckeln. Liebevoll gemalte Aquarelle und eine sorgfältige Handschrift erzählen vom friedlichen und zugleich nutzbringenden Zusammenleben von Tieren und Menschen, vom Jahreslauf auf dem Bauernhof, von fröhlichen Kindern und ihren Erlebnissen. „Die Tiere vom Kastanienhof“ heißt das neue Buch der Uedemer Autorin Annabel Gräfin von Arnim, die eigentlich mit Nachnamen Savary de Beauregard heißt, seitdem sie mit ihrem französischen Mann Hubert verheiratet ist. „Dieser Name ist für viele sehr kompliziert, deshalb schreibe ich unter meinem Mädchennamen“, erklärt sie.

Auf dem „Kastanienhof“ geht es noch zu wie auf Bauernhöfen der 50er Jahre. Es gibt Kühe und Schweine, Hühner, Gänse, Ziegen und natürlich Pferde. Die Ackerpferde waren bei der landwirtschaftlichen Arbeit die Hauptakteure, bevor sie den Treckern, Mähdreschern und Kartoffelrodern das Feld räumen mussten. Die Aquarelle, die die Autorin während zwei Winterhalbjahren angefertigt hat, erzählen in leuchtenden Farben mal fließend und mal bis ins kleinste Detail lebensfrohe, humorige und auch lehrreiche Geschichten vom Hofleben.

„Es ist alles wahr, was darinsteht“, sagt von Arnim. Sie habe in diesem Buch ihre Kindheitserinnerungen festgehalten, nichts erfunden, sondern einfach aufgeschrieben, wie es war. Sie sagt: „Ich wollte es mitteilen, es sprudelte einfach aus mir heraus.“ Besucht man die Autorin auf dem Thelenhof in Uedem, wo sie aufwuchs und den sie später als Landwirtschaftsmeisterin führte, kann man unschwer erkennen: die Thelenhof ist der Kastanienhof. Heute hat sich die Gemeinschaft der vielen Tiere reduziert, wie auf allen Bauernhöfen. Annabel von Arnim wollte auch diese Entwicklung thematisieren. Eins der letzten Bilder des Buches zeigt, wie ein Trecker auf den Hof kommt und alle Tiere neugierig schauen.