Autorenlesung : Von Fisternölleken und Dünkel-Denkern

Nach drei Lesungen in der Stadtbücherei Rees war Anne Gesthuysen jetzt erstmals im Bürgerhaus zu Gast. Das Beweisvideo schickte sie umgehend an ihren Gatten Frank Plasberg. Foto: Michael Scholten

REES Anne Gesthuysen las im Bürgerhaus aus ihrem Roman „Wir sind schließlich wer“. 200 Zuhörer erlebten einen unterhaltsamen Abend bei einer Familiengeschichte vom Niederrhein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

„Hallo Frank, Gruß aus Rees!“ Mehr Text musste das Publikum nicht aufsagen, als Anne Gesthuysen zu Beginn ihrer Lesung im Bürgerhaus ein kurzes Video drehte. Das ging via Handy direkt nach Köln zu Frank Plasberg, damit sich der Fernsehmoderator und Gesthuysen-Gatte vom guten abendlichen Umgang seiner Liebsten überzeugen konnte. So wird Eifersucht vorgebeugt, wenn die Erfolgsautorin wieder verstärkt auf Lesetour geht: „Er kann sich nur schwer vorstellen, dass in Corona-Zeiten viele Leute eine Lesung besuchen, und fragt dann: Wie heißt der Typ, dem Du vorliest?“, scherzte Anne Gesthuysen.

In Rees war die Zuhörerschaft fast 200 Personen stark und weitgehend weiblich. Die Stadtbücherei hätte noch viel mehr Tickets verkaufen können, setzte aber eine Obergrenze, um die Stühle weit voneinander entfernt aufstellen zu können. Das Publikum erlebte eine gutgelaunte und wortgewandte Autorin, die nicht nur Passagen aus ihrem Roman „Wir sind schließlich wer“ vorlas, sondern immer wieder gern über ihre Arbeit, ihr Familienleben und ihre Kindheit und Jugend im niederrheinischen Alpen-Veen plauderte.

Info „Wir sind schließlich wer“ im Buchhandel erhältlich Der Roman „Wir sind schließlich wer“ ist zum Preis von 22 Euro im Buchhandel erhältlich. Es gibt den Roman auch als Hörbuch, gelesen von Eva Gosciejewicz. Die Autorin Anne Gesthuysen wurde 1969 in Geldern geboren, wuchs in Veen auf und besuchte das Stiftsgymnasium Xanten. Sie studierte Journalismus und volontierte beim WDR in Köln. Als Moderatorin des ARD-Morgenmagazins (2002-2014) wurde sie bundesweit bekannt.

Dass die Journalistin und Moderatorin überhaupt zur Romanautorin wurde, geht auf eine Geburtstagsfeier in einer Kölner Kneipe zurück: Christine Westermann, die von 1987 bis 2002 mit Frank Plasberg die „Aktuelle Stunde“ moderierte und sich auch einen Namen als Literaturkritikerin machte, hatte eingeladen. Dabei kam Anne Gesthuysen mit einer Lektorin des Verlags Kiepenheuer & Witsch ins Gespräch über ihre drei betagten Großtanten, die vom Theveshof in Rees-Empel stammten und ein turbulentes Leben führten.

Das war die Keimzelle für den erfolgreichen Debütroman „Wir sind doch Schwestern“, der im Jahr 2012 über viele Wochen in der „Spiegel-Bestsellerliste“ war und 2018 für das ARD-Programm verfilmt wurde. Zu ihrem zweiten Roman, „Sei mir ein Vater“ (2015), ließ sich Anne Gesthuysen von ihrer französischen Freundin und deren Kulturschock inspirieren, als diese sich in Veen („1000 Einwohner und noch mehr Kühe“) einleben musste. Den dritten Roman, „Mädelsabend“ (2018), verstand die Autorin als Hommage an ihre Schwiegermutter, deren Tod mit 90 Jahren nun unverhofft den Grundstein für den vierten Roman legte.

„Wir fanden eine Notiz mit der Telefonnummer einer Pastorin“, erklärte Anne Gesthuysen. „Meine Schwiegermutter wollte, dass diese junge Frau die Trauerrede hält.“ Es kam zu einem ersten Treffen, bei der die Geistliche von ihrem ungewöhnlichen beruflichen und privaten Werdegang erzählte. Anne Gesthuysen lauschte fasziniert und wusste, dass die Pastorin als Inspiration für ihre neue Romanheldin dienen sollte.

Im Buch heißt sie Anna von Betteray und lebt sich gerade in ihrer neuen evangelischen Gemeinde ein, was am Niederrhein nicht immer leicht ist: „In Alpen oder Veen macht es keinen Unterschied, ob der Fremde aus Birten oder aus Aleppo kommt“, erklärte Anne Gesthuysen. Dass die neue Pastorin aus adeligem Hause stammt, geschieden ist, einst katholisch war und eher aus Protest zur Protestantin wurde, mehrt nur noch die Skepsis, mit der die Einheimischen dem „Mädchen“ begegnen. Doch hochprozentige „Fisternölleken“ und die niederrheinische Gerüchteküche, die der Pastorin eine Affäre mit dem Bestatter zuschreibt, lassen sie irgendwann zu einem geschätzten Bestandteil des Landlebens werden.

Nach heiter vorgetragenen Buchkapiteln, in denen der Dünkel des niederrheinischen „Etagen-Adels“ sowie die schlagfertige Tante Ottilie aus dem Seniorenstift Burg Winnenthal für viele Lacher sorgten, wählte die Autorin auch sehr ernste Passagen aus ihrem Roman. Die emotionale Aussprache zwischen der fürsorglichen Anna und ihrer eifersüchtigen Schwester Maria, deren Bilderbuchleben gerade aus den Fugen gerät, nahm die Zuhörerinnen besonders mit: „Es ist doch nur ausgedacht“, kommentierte Anne Gesthuysen das betretene Schweigen des Publikums, „da dürfen Sie trotzdem klatschen.“