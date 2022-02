Auftritt im Kastell : Herbert Knebel mit seinem Solo-Programm in Goch

Goch Herbert Knebel kommt am 10. März mit seinem Solo-Programm „Im Liegen geht‘s“ um 20 Uhr ins Gocher Kastell. Der Termin sollte ursprünglich am 15. April 2021 stattfinden.

Der renitente Rentner, sympathisch-kratzbürstige Kunstfigur des Kabarettisten Uwe Lyko, beschäftigt sich auf der Bühne aber kaum mit Corona. Kein Wunder: Ist er doch in einem Alter angekommen, in dem die zunehmende Steifheit den bundesdeutschen Mann viel stärker in Beschlag nimmt als irgendeine Pandemie. Und so hat er beschlossen, dem Publikum sein „mangelndes Stehvermögen als roten Faden für diesen Abend unterzujubeln“. Auch seine Ehefrau, die Gustel, birgt viel explosiven Erzählstoff: Mal schickt sie ihren Mann zur Wassergymnastik, mal schenkt sie ihm ein Entspannungswochenende mit Futons und Klangschalen im Sauerland. Bei so viel Fürsorge glüht dann auch das Feuer in der Ehe wieder auf. Und sogar musikalisch wird es im Kastell.