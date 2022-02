Ausstellungsjahr 2022 wird eröffnet : Galerie Noack zeigt in Wassenberg Grafiken von A bis Z

Wassenberg Die Ausstellung wird am 11. Februar eröffnet. Vertreten sind nationale und internationale Künstler. Unter anderem werden Arbeiten von Anatol, Stefan Balkenhol und Christian Walter zu sehen sein.

Grafik von A bis Z. Diesen Titel hat Galerist Klaus Noack seiner Ausstellung verpasst, die er gerade vorbereitet hat und die am Freitag, 11. Februar, in seiner Galerie an der Roermonder Straße 6 in Wassenberg eröffnet. Somit läutet Noack auch das Ausstellungsjahr 2022 ein.