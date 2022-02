13.510 Ausleihen : Das waren die Lieblinge in der Bücherei Uedem

Uedem Trotz Corona blickt die Bibliothek auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. 13.510 Ausleihen gab es im vergangenen Jahr – und das, obwohl die Bücherei von Anfang Januar bis zum 5. März coronabedingt schließen musste.

Überhaupt blickt die Uedemer Bücherei an der Mühlenstraße 44 auf ein erfolgreiches Jahr zurück: 13.510 Ausleihen gab es im vergangenen Jahr – und das, obwohl die Bücherei von Anfang Januar bis zum 5. März coronabedingt schließen musste. Danach boten die sechs ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen bis Ende Mai die Ausleihe durch ein Fenster an, bevor die Bücherei seit Anfang Juni wieder wie gewohnt ihre Türen öffnen konnte. „Einen Ausgleich konnten wir schaffen, indem wir in den Schulferien die Bücherei zu den normalen Zeiten geöffnet hielten“, so Leiterin Gertrud Langenberg-Vieting.