Kerken : B9: Erneut Forderung nach Tempo 50

Schon vor rund einem Jahr machten sich Aldekerker für Tempo 50 auf der Bundesstraße 9 stark. Gibt es jetzt wieder eine Initiative? Foto: Stoffel

Kerken Nach dem tödlichen Unfall vom Dienstag werden wieder Stimmen von Aldekerkern laut, die auf diesem Streckenabschnitt eine Reduzierung der Geschwindigkeit verlangen. Unfallverursacher war wohl zu schnell unterwegs.

Erschütterung herrscht in Aldekerk nach dem tragischen Tod einer 75-Jährigen an der Bundesstraße 9. Die Frau war, wie berichtet, von einem schleudernden Auto erfasst und getötet worden. Erneut wird jetzt die Forderung laut, auf dieser Strecke etwas zu tun, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Vor gut einem Jahr waren mehrere Bürger an die RP herangetreten. Sie wünschten auf dem rund 600 Meter langen B9-Teilstück zwischen dem Autohaus Karth an der Rheinstraße und der Aral-Tankstelle an der Bundesstraße eine Temporeduzierung von 70 auf 50. Gerade Kinder seien auf ihrem Weg zur Schule und in den Kindergarten gefährdet, so ihre Argumentation. Abbiegende Lastwagen näherten sich Menschen, die an der Fußgängerampel warten, mitunter bedrohlich.

Die BVK trug das Thema in den Kerkener Gemeinderat. Ein Ortstermin mit Kreis und Polizei Ende September verlief für die Anlieger enttäuschend. Die Behörden sahen keinen Handlungsbedarf.

Wohl aber nach wie vor die Bürger. "Tempo 50 muss kommen." So äußerte sich Karin Kempermann am Telefon gegenüber der RP-Redaktion kurz nach dem Unfall vom Dienstag. Die Aldekerkerin beobachtet immer wieder, dass gerade an der Ampel des Einkaufszentrums, wo sich der Unfall ereignete, das Rot-Signal missachtet werde. "Die Autofahrer haben dann schon die nächste Ampel im Blick", vermutet die Frau. Auch ihr selbst sei schon öfter die Vorfahrt genommen worden. Und sie handelte sich eine Lichthupe ihres Hintermannes ein, als sie als Rechtsabbiegerin vorschriftsmäßig einem Radfahrer die Vorfahrt gewährte.



"Die B 9 ist ja in Aldekerk auch längst keine Umgehungsstraße mehr, sondern führt mitten durch den Ort", so Karin Kempermann. In Rahm, wo ebenfalls beidseitige Bebauung ist, gilt Tempo 50 auf der Bundesstraße. Das, was manche Aldekerker sich für die genannte 600-Meter-Strecke wünschen.

Kurz nach dem Unfall hat auch die BVK über das Thema gesprochen. "Unsere Forderung bleibt", betont BVK-Vorsitzende Patricia Gerlings-Hellmanns. Seit dem BVK-Antrag vom Mai 2017 registriert sie auf der Strecke immer wieder Unfälle, die nur mit viel Glück relativ glimpflich ausgingen. Auch sie beobachtet immer wieder, wie rote Ampeln missachtet werden. "Manchmal fahren die Leute im letzten Moment drüber." Brenzlig sei auch, wenn sich Autos mit Tempo 70 Staus nähern. Für die Ratssitzung am 20. Juni beantragt die BVK, die Verkehrssituation auf der B9 in Aldekerk erneut zu überprüfen.

Weitere Informationen zu dem Unfall vom Dienstag hat gestern auf Anfrage die Kreispolizeibehörde mitgeteilt. Laut Pressesprecher Michael Ermers war eine Streifenwagenbesatzung Zeuge des Vorgangs. "Der Streifenwagen stand auf der Ausfahrt des Einkaufszentrums-parkplatzes links vom BMW des Nettetalers, dem die Ampel als Rechtsabbieger den grünen Pfeil zeigte." Der VW Polo des Kerkeners, der auf der B 9 aus Richtung Geldern kam und mit dem BMW kollidierte, war laut Vermutung der Polizei schneller unterwegs als die erlaubten 70 Kilometer pro Stunde. Mit den endgültigen Ergebnissen des Gutachtens sei in vier bis fünf Monaten zu rechnen. Von der Stelle, wo die Autos zusammenstießen, bis zu der Stelle, wo der VW den Geh- und Radweg mit der sich dort befindenden Frau erreichte, sind es laut Ermers 40 bis 50 Meter.

Ordnungsamtsleiter Frank Kittelmann will erst einmal das Gutachten abwarten, bevor er die Stellungnahme der Verwaltung abgibt. Allerdings wies er gestern wie die BVK-Vorsitzende darauf hin, dass die Gemeinde Kerken sowieso nicht Herrin des Verfahrens sei , sondern Kreis und Polizei. KOMMENTAR

