Geldern: Beten mit Fürbitten aus dem Internet

Geldern Die Gelderner "Schwestern Unserer Lieben Frau" unterstützen die Homepage "Haus der Seelsorge".

Die Schritte hallen durch den langen Schulflur. Schwester Maria Consilia geht an den Klassenräumen vorbei, auf die gläserne Tür am Ende des Flures zu. Ein Schild weist darauf hin, dass hier der private Bereich der Schwestern beginnt. Gemütlich ist es hier, eine hübsch gedeckte Kaffeetafel lädt zum Verweilen ein, das Ewige Licht flackert nebenan im Oratorium, der kleinen Kapelle. "Hier wohnen und leben wir", sagt Schwester Consilia lächelnd. Sechs Frauen, die zur Gemeinschaft der "Schwestern Unserer Lieben Frau" gehören, haben ihre Heimat in Geldern, in einem Trakt der Liebfrauenschule, Berufskolleg im Bistum Münster, gefunden.