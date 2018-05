Geldern: Applaus für Hanns-Josef Ortheil

Geldern Der bekannte Schriftsteller las in der Gelderner Tonhalle.

Zu einer außergewöhnlichen Lesung hatte der Kunstverein Gelderland in die Tonhalle eingeladen. Mirjam Keuck-Grönheim begrüßte Hanns-Josef Ortheil, der, zu Fuß vom Bahnhof gerade angereist, direkt mit dem Signieren seiner Bücher begann und dabei mächtig ins Schwitzen kam. "Zu 60 bis 70 Prozent haben wir meiner Mutter zu verdanken, dass der 'Starautor' auf seiner Lesereise in Geldern vorbeikommt. Sie ist am Ball geblieben", meinte die Buchhändlerin.

Die Vorsitzende Inge Ruhs würdigte den großen Zulauf besonders bei den "karibischen Temperaturen". In Anspielung auf sein neuestes Buch sagte sie nur: "Der Typ ist da", und stellte den Professor für "Kreatives Schreiben" und Kulturjournalismus in Hildesheim in ein paar Sätzen vor. Ortheil erzählte, "dass er aus einer Laune heraus in letzter Zeit sehr produktiv war". Vier Bücher, die nicht nur geografisch eng miteinander verflochten sind, entstanden in eineinhalb Jahren. Er gehört nicht zu den Forschern, die sich erst genau über ein Thema informieren. Die Voraussetzung für die Nähe zum Stoff sei eine besondere Disposition. "Ich taste mich heran durch Anfangen", meinte er und las das erste Kapitel seines im Kiepenheuer & Witsch-Verlag erschienenen Buches über den "Typen Matteo".