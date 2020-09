Erkrath : Volkshochschule unterrichtet wieder – Herbstsemester startet

Erkrath Die Volkshochschule Erkrath ist ins neue, wenn auch verschlankte Herbstsemester gestartet. Dafür wurde ein Hygienekonzept entwickelt, das die Infektionsschutzvorgaben des Landes berücksichtigt.

Auch in den Bereichen Politik und Gesellschaft sollen weitere Online-Kurse stattfinden. So wird es ab dem 30. September unter anderem einen sogenannten „Mid-Talk“ geben, bei dem es regelmäßig mittwochs für rund 45 Minuten um das Thema „Selbstversorgung – Essen von Fensterbank, Balkon oder Garten“ geht. Das moderierte Forum ist kostenlos und ermöglicht den Teilnehmenden, Fragen zu stellen und Erfahrungen auszutauschen. Je Termin soll zudem eine private Anbau-Aktion vorgestellt werden. Vorschläge können ab sofort per Mail an vhs@erkrath.de eingereicht werden.