Vergnüglicher Abend in Hochdahl : Kirchenkabarett gratuliert zum Bildungswerk-Geburtstag

Erkrath „Wir sind Jecke vor dem Herrn“, sagen die Behmenburgs. Sie ist Sozialpädagogin, er Pfarrer. Gemeinsam sind sie das Kölner Kirchenkabaretts „Klüngelbeutel“, mit dessen Besuch jetzt 50 Jahre Ökumenisches Bildungswerk in Hochdahl-Sandheide im evangelischen Gemeindezentrum gefeiert wurden.

Hartmut Bueken, einer der Unterstützer dieser ökumenischen Einrichtung in Hochdahl, erinnerte sich an Höhen und Tiefen in 50 Jahren. Aber das Weitermachen habe stets im Vordergrund gestanden. Die nächste Veranstaltung des Bildungswerks ist ein Vortrag am 24. Oktober um 20 Uhr im Gemeindezentrum Sandheide zum Thema „Hat die jesidische Glaubensgemeinschaft noch eine Zukunft?“.