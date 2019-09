Erkrath : Bildungswerk feiert 50-jähriges Bestehen

Erkrath Das siebenköpfige Team um die Pfarrer Lutz Martini und Christoph Biskupek stellt das Programm für das Winterhalbjahr 2019/2020 vor.

Jeweils ein „Pate“ kümmert sich, nachdem die Themen im Gremium festgelegt sind, darum, einen qualifizierten Referenten zu suchen. „Den Erfolg unserer Veranstaltungsreihe macht die Mischung aus religiösen, gesellschaftlichen und politischen Themen aus, die aktuell die Menschen bewegen, unabhängig ob sie einer Konfession angehören oder auch nicht“, beschreibt Lutz Martini, in dessen Gemeindehaus in der Sandheide die Veranstaltungen stattfinden. „Im Jubiläumsjahr wollten wir auch die Kleinkunst wieder einmal zu Wort kommen lassen“, ergänzt Dr. Hartmut Buyken, der Pate für die erste Veranstaltung am 26. September. Das Kabarett „Klüngelbeutel“ kommt mit dem Programm „Krümel vom Tisch des Herrn“, das in bewährten sowie neuen Sketchen und Songs „eine Reise durch die Kirchenwelt antritt“.

Gleich zweimal werden die Gäste in die Welt anderer Religionen eingeführt: In die der wenig bekannten Jesidischen Glaubensgemeinschaft sowie in das Judentum. „Es gibt weltweit rund eine Million Jesiden, die vor dem Genozid durch den IS 2014 vor allem im Nordirak, aber auch in Syrien lebten. Heute leben 200.000 von ihnen allein in Deutschland, und dennoch wissen wir fast nichts über ihre Religion und Lebensweise“, so Prof. Dr. Heinrich Strotmann. Er konnte den jesidischen Privatdozenten Dr. Sefik Thagay gewinnen, zu berichten, warum Jesiden aufgrund ihrer Religion und Lebensweise seit Jahrhunderten Verfolgungen ausgesetzt sind – ein Schicksal, das auch jüdische Gläubige immer wieder erlitten. Zur aktuellen Situation des aufkeimenden Antisemitismus in Deutschland wird am 16. Januar der Rabbiner Jechiel Bruckner in seinem Vortrag „Jüdisches Leben und Selbstverständnis in Deutschland. Ein permanenter Ausnahmezustand?“ referieren.