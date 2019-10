Von Erkrath nach Mettmann : Eltern klagen: Busverbindung zur Schule läuft noch nicht rund

Erkrath (hup) Verspätete und überfüllte Busse der Linie 741 machen Schülern in Erkrath, die nach Mettmann müssen, weiterhin morgens das pünktliche Eintreffen schwer – obwohl die Verwaltung betont, sich längst um Abhilfe bemüht zu haben.

„Schon vor Wochen gab es Gespräche mit der Rheinbahn“, sagt Stadtsprecherin Maria Steinmetz. Offenbar ohne Wirkung: „Die Situation hat sich für unsere Kinder leider überhaupt nicht gebessert. Heute wurden sie von dem acht Minuten zu späten Bus 741 an der Haltestelle Neanderweg wieder nicht mit nach Mettmann mitgenommen, weil dieser voll war. Wir haben deshalb einen Elternnotdienst organisiert und einige Male haben wir unsere Kinder von der Haltestelle Neanderweg zur Schule gefahren. Aber das kann langfristig keine Lösung sein. Einige Kinder werden jetzt auch zur S-Bahn-Haltestelle gebracht“, berichtet die Erkratherin Barbara Schraven. Es sei wirklich schlimm, dass sich nichts ändere, zumal ein zehn Minuten hinter dem regulären Bus eingesetzter, fast immer leer fahrender E-Bus sicherlich zeitlich leicht versetzt werden könnte und damit das ganze Problem lösen könnte, meint Schraven. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Detlef Ehlert hat sich daraufhin an den Kreis gewandt, um den aktuellen Stand der Dinge abzufragen. Es war darum gebeten worden, dass der Kreis mit der Rheinbahn für eine Verstärkung der Busverkehrsleistungen von Hochdahl und von Erkrath nach Mettmann auf dem Linienweg der 741 bzw. der 743 Richtung Mettmann Sorge tragen möge. Seine Fraktion habe bereits beantragt, die Linie 741 im Planungsausschuss in Erkrath zu beraten, ebenso wie die Linie 743. Denn die Probleme des Schülerverkehrs in der anderen Linienwegrichtung nach Hilden seien ebenfalls noch ungelöst, so Ehlert. Mitte September war die Erkrather Stadtverwaltung im Planungsausschuss gebeten worden, mit der Rheinbahn über den Einsatz von Zusatzbussen in den Zeiten zu verhandeln, in denen die Schüler nach Mettmann und Hilden hin- und von dort nach Erkrath zurückfahren.