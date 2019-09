Reduzierte Eintrittspreise für wirtschaftlich schwache Familien : Dank Erkrath-Pass günstig ins Neanderbad

Erkrath Wirtschaftlich schwache Familien profitieren künftig von reduzierten Eintrittspreisen.

(arue) Die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Erkrath freut sich über einen politischen Erfolg: Auf ihren Antrag hin hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke jetzt mehrheitlich beschlossen, das Neanderbad in den Erkrath-Pass mit einzubeziehen. Lediglich CDU und FDP stimmten gegen die Initiative der Grünen. Dadurch erhalten Erkrather Familien und Bürger mit geringem Einkommen künftig 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis des Erkrather Schwimmbades. Begünstigte sind Empfänger von Sozialhilfe, Geflüchtete, Wohngeldberechtigte und andere. 6500 Personen zählen zu den Begünstigten.

Im Februar dieses Jahres war dem Ratsbeschluss zu diesem Thema eine zähe Diskussion voran gegangen. CDU und FDP stießen sich vor allem an den Kosten, die die Stadt nicht nur in Form des Einnahmenausfalls zu tragen hat. Zudem muss sich auch ein städtischer Mitarbeiter um den Sozialpass kümmern. Die Stadtverwaltung hat ausgerechnet, dass der Arbeitsaufwand dafür eine viertel Stelle in Anspruch nehme. „Der Sozialpass ist eine freiwillige Ausgabe. Der Haushalt der Stadt Erkrath ist nicht ausgeglichen, und in Erkrath gibt es bereits eine Fülle von Ermäßigungen“, gab der Erste Beigeordnete Ulrich Schwab-Bachmann zu bedenken. Daher lehnten Stadtverwaltung und bürgerliche Fraktionen den Sozialpass ab.