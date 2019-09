Erkrath : Sommerfest bringt gute Laune

Erkrath Erstmals gab es in Hochdahl neben dem Sommerfest der Werbegemeinschaft auch einen so genannten Mobilitätstag.

Premiere gelungen, so lautet das Fazit von Lena Brümmer, der Klimaschutzmanagerin der Stadt Erkrath, am späten Samstagnachmittag. Erstmals gab es im Rahmen des Sommerfestes der Werbegemeinschaft Hochdahler Markt einen „Mobilitätstag“, den Lena Brümmer organisiert hatte. Sie zieht eine positive Bilanz: „Nicht nur ich habe viele interessante Gespräche mit Bürgern geführt. Viele sind mit konkreten Fragen an mich herangetreten, so zum Beispiel zum Ausbau des Ratwegenetzes oder zu Solarpanelen für private Dächer“, berichtet sie.