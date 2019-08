Suche nach besonderem Diebesgut : Einbrecher machen in Erkrath Beute im Wert von mehr als 200.000 Euro

Erkrath Die Polizei sucht nach besonderem Diebesgut. Der Geschädigte hat eine Belohnung ausgesetzt.

Dreister Diebstahl: In der Zeit von Donnerstag, 8. August, bis zum Montag, 12. August, nutzten wahrscheinlich gleich mehrere bislang noch unbekannte Straftäter die mehrtägige Abwesenheit des Bewohners, um in eine Doppelhaushälfte in Erkrath einzubrechen. Durch eine aufgebrochene Terrassentüre gelangten die Täter in das abseits weiterer Wohnbebauung im äußersten Südwesten von Alt-Erkrath gelegene Gebäude.