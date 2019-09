Erkrath : Chormatinee wird Chor zu teuer

Für den Auftritt des MGV Sängerbund Erkrath am Kurhaus gab es am Samstag viel Applaus. Zu Gast waren außerdem der Frauenchor Erkrath und der Hochdahler Männergesangverein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das Konzert findet zwar erneut großen Anklang – dennoch steht die Veranstaltung auf der Kippe.

Von Gundel Seibel

Mehr als 80 Sänger der Erkrather und Hochdahler Chöre verschafften den Bürgern am Samstagmittag einen fröhlichen und bunten musikalischen Gruß zum Sommerausklang. Vielleicht zum letzten Mal war es so richtig warm. Sänger und Publikum suchten den Schatten von Zeltdach und vier großen Sonnenschirmen vor dem Kurhaus an der Bahnstraße. Für die Zuhörerschar reichten die bereitgestellten Bänke nicht aus. Sie saßen auf Treppen oder standen im angrenzenden Stadtpark und lauschten den beliebten Chorsätzen, sangen oder klatschten den Rhythmus mit.

Eingeladen zu dieser musikalischen Matinée hatte der Erkrather Männergesangverein 1882 (MGV). Die Veranstaltung hat eine lange Tradition und wird abwechselnd vom Männerchor und vom Frauenchor Erkrath organisiert. Selbstverständlich gestalten die Chöre das Programm gemeinsam.

INFO Karten für das Advents- und Weihnachtskonzert Das Advents- und Weihnachtskonzert des Frauenchores findet am 3. Adventssonntag, 15. Dezember, ab 17 Uhr in der Stadthalle Erkrath statt. Die Eintrittskarten stehen ab Ende September zur Verfügung. Karten verkaufen die bekannten Vorverkaufsstellen sowie die Chormitglieder des Frauenchors.

In diesem Jahr war zum zweiten Mal auch der Männerchor Hochdahl mit seinem Vorsitzenden Dieter Feilen, dem stellvertretenden Vorsitzenden Richard Bauer sowie 36 Sängern zu Gast, um die Erkrather Männer zu unterstützen. Ebenfalls zur Stelle waren zwei Dirigenten: Zum einen Elisabeth Fleger, die Chorleiterin von Männer- und Frauenchor Erkrath. Zum anderen Herbert Frischen, der stellvertretende Chorleiter der Hochdahler. Zusätzlich ließ es sich auch die beliebte Gastsängerin Linda Hergarten (Sopran) nicht nehmen, ihren Frauenchor zu unterstützen. Sie setzte mit dem berühmten „Adiemus“ des Waliser Komponisten Karl Jenkins eine besondere Note. Temperamentvoll und voller Begeisterung präsentierte Hergarten zusammen mit dem Frauenchor die Fantasiesprache des Liedes, dessen Melodie aus der Werbung der Fluggesellschaft Delta Airlines weltbekannt wurde.

Die Hochdahler Männer trugen klassisches Chorliedgut von Wein und Liebe oder Jacobs Ladder vor. Der MGV sang begeistert von den Capri-Fischern und beschwor „Viva la Compagnie“. Zum Schluss sangen alle drei Chöre Beethovens „Ode an die Freude“ – die vom Publikum feierlich mitgesungen wurde.

Johannes Kenter, der in diesem Jahr wiedergewählte Vorsitzende des Erkrather MGV, bedankte sich bei Chorleiterin Elisabeth Fleger für ihren unermüdlichen Einsatz, für ihr Fördern und Fordern. Mit Wehmut musste Kenter aber auch davon berichten, dass diese Chormatinée in Erkraths Stadtzentrum wahrscheinlich die letzte Veranstaltung dieser Art sein werde, die vom MGV organisiert wird. „Solche Veranstaltungen sind für uns nicht mehr zu finanzieren“, musste der Vorsitzende mitteilen. Der Hauptgrund liege in der sinkenden Mitgliederzahl. Sängernachwuchs blieb in den letzten Jahren ebenso aus wie die Sponsorengelder.