Erkelenz : Wenn Schwierigkeiten die Familie belasten

Erkelenz wir2: Bindungstraining für Alleinerziehende mit Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren.

Das Präventionsangebot "wir2" der Fachklinik ViaNobis richtet sich an Alleinerziehende und junge Eltern mit einem oder mehreren Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren, die sich in einer schwierigen Situation befinden und sich Unterstützung wünschen.

Probleme im Umgang mit den Kindern, die Angst, allein zu sein, finanzielle Probleme - all dies können Gründe sein, sich für einen wir2-Kursus zu entscheiden. Die Fachklinik der Katharina Kasper ViaNobis GmbH in Gangelt, Katharina-Kasper-Straße 6, ermöglicht alleinerziehenden Müttern und Vätern in 20 Gruppensitzungen daran zu arbeiten, dass es ihnen und ihren Kindern im Familienalltag wieder besser geht und neues Selbstvertrauen zu schöpfen.

Ab Dienstag, 5. Juni, bietet die Fachklinik einen weiteren Kursus an. Eine Teilnahme ist noch möglich. Interessierte wenden sich an Britta Müller oder Oliver Katterbach, Telefon 02454 59386 oder per E-Mail: wir2-gruppen@vianobis.de. Eine Teilnahme an dem Bindungstraining ist kostenlos. Während der Sitzungen ist eine Kinderbetreuung möglich.



Das im Jahr 2004 von Prof. Dr. Mathias Franz an der Universitätsklinik Düsseldorf entwickelte Bindungstraining ist ein von der Walter Blüchert Stiftung gefördertes Programm. Es handelt sich um ein bundesweites Angebot, das bereits an mehr als 50 Standorten angeboten wird. Neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen, doch auch viele Männer versorgen mittlerweile ihre Familie allein. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 1,6 Millionen Alleinerziehende. Einige von ihnen sehen sich ganz besonderen Herausforderungen gegenüber - Barrieren, die es ihnen schwer machen, die Familie zu versorgen. Da haben es auch die Kinder nicht leicht.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter: www.wir2-bindungstraining.de oder www.vianobis.de/wir2.

(RP)