Erkelenz: Erkelenz bekommt fünf Wohnmobilparkplätze

Erkelenz Schon in diesem Sommer soll Erkelenz einen Stellplatz für Wohnmobile anbieten. Die SPD hatte dieses touristische Angebot lange eingefordert. Bisher erfolglos. Nun aber soll es einen zweijährigen Test geben.

Nicht am Ziegelweiher, sondern am Bauxhof will die Stadtverwaltung fünf Stellplätze für Wohnmobile einrichten. "Aufgrund der Geländesituation wäre es schwierig, das Vorhaben am Ziegelweiherpark umzusetzen", sagte der Technische Beigeordnete Ansgar Lurweg. Die Verwaltung habe deshalb nach Alternativen gesucht und sei am Bauxhof fündig geworden, wo es einen Parkplatz mit 48 öffentlichen Stellplätzen gibt: "Dort schlagen wir vor, schon im Sommer eine zweijährige Testphase zu beginnen."