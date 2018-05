Erkelenz: "Bäume für Innenstadt wichtig"

Erkelenz Kritik am Zupflastern von Pflanzstellen, an denen im Stadtkern von Erkelenz bisher Bäume standen, wurde zuletzt laut. Beigeordneter Lurweg reagiert.

In der Innenstadt von Erkelenz sind in der jüngsten Zeit einige Bäume gefällt und nicht ersetzt worden. Ansgar Lurweg, der Technische Beigeordnete der Stadt, erklärt, dass dies nicht zu verhindern gewesen sei und greift die Kritik einer Bürgerinitiative und der Ratsfraktion der Grünen auf. "Bäume sind für die Innenstadt wichtig. Und uns ist es wichtig, überall dort Bäume zu pflanzen, wo dies möglich ist. Unsere vielen Versuche, die zur Diskussion stehenden Baumstandorte zu retten, haben allerdings nicht gefruchtet."

Stehen lassen will der Technische Beigeordnete Lurweg diese Kritik so nicht. Der Grünen-Antrag habe auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung gestanden, sei dort aber nicht beraten, sondern auf Wunsch der Antragsteller in den Umweltausschuss verwiesen worden: "Die Stadt hatten den Auftrag für die Pflasterarbeiten erteilt, bevor der Antrag der Grünen im März bei uns eingegangen war. Um diesen im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung beraten zu können, haben wir dann aber die Ausführung der Arbeiten zurückgehalten." Dort sei dann aber keine Beratung erfolgt, und länger habe der Auftrag nicht mehr ruhendgestellt werden können. Davon abgesehen, hält Ansgar Lurweg es für unproblematisch, die alten Pflanzstellen der Bäume jetzt zu verschließen, "was allein schon aus der Verkehrssicherungspflicht heraus geboten ist". Man könne sie schließlich auch wieder öffnen. Erkelenz bereitet sich darauf vor, ein Konzept für die künftige Innenstadtgestaltung zu entwickeln. Für den Technischen Beigeordneten gehört dort hinein auch die Frage, wo und wie viel Grün im Stadtkern gepflanzt sein soll. "Bäume sind wichtig. Sie haben eine ökologische, belebende und eine gestalterische Funktionen. Bäume prägen den städtischen Lebensraum ganz wesentlich, und darüber hinaus erweitern sie diesen auch für Tiere." Für Lurweg steht fest, dass Bäume und Grün in der Konzeptionsphase eine Rolle spielen werden: "Für mich ist als Ergebnis durchaus vorstellbar, das Pflaster der Kölner Straße anschließend wieder für neue Bäume zu öffnen oder andere Lösungen zu finden."