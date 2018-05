Wegberg: St. Martin on bike: Tour führt nach Schwanenberg

St. Martin on bike: Tour führt nach Schwanenberg

Die Radfahrer aus der Pfarrei St. Martin Wegberg besichtigten die evangelische Kirche in Schwanenberg. Foto: St. Martin

Erkelenz Ziel der ersten Tour von "St. Martin on bike" in diesem Jahr war Schwanenberg und die Besichtigung der evangelischen Kirche.

Nach einem kurzen Impuls am Gedenkstein auf dem Rathausplatz führte die Radtour, die Karl Küppers vom Historischen Verein geplant hatte, über Wirtschaftswege nach Schwanenberg, wo die Gruppe bereits von Herrn Weyermanns, einem Mitglied des Presbyteriums, erwartet wurde. In seinem Vortrag erläuterte er, warum Schwanenberg eine protestantische Gemeinde im ansonsten katholischen Umfeld geworden war, gab Einblick in das evangelische Gemeindeleben und informierte über die Geschichte der Schwanenberger Kirche.