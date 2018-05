Duisburg : Renovabis: Kollekte am Sonntag

Duisburg "Miteinander.versöhnt.leben. Gemeinsam für ein solidarisches Europa!" lautet das Motto der diesjährigen Pfingstaktion des katholischen Hilfswerks Renovabis. Gemeinsam mit der Kirche in Osteuropa möchte Renovabis die Menschen für aktuelle Konflikte und für Verständigungsprobleme in Europa sensibilisieren und die Verständigung und Versöhnung im Osten Europas fördern. Höhepunkt der Aktion ist Pfingstsonntag, 20. Mai. Dann machen bundesweit alle Gemeinden auf das Aktionsthema aufmerksam und sammeln gemeinsam Spenden. Auch die Kollekten der Gemeinden im Bistum Essen gehen an diesem Sonntag an das bischöfliche Hilfswerk.

Bei der Pfingstkollekte im vergangenen Jahr waren im Bistum Essen rund 80.000 Euro zusammengekommen.

(RP)