Duisburg : Tom Waschat präsentiert sein Buch in der Mayerschen

Duisburg Tom Waschat präsentiert sein kürzlich erschienenes Buch "Tom Waschat unterwegs. Der Club der hohen Augenbrauen" am Samstag, 19. Mai, 17 Uhr, in der Mayerschen Buchhandlung, Königstraße 48. Der Eintritt ist frei. Für den "mietbaren Spitzenkoch" Tom Waschat ist es nichts Ungewöhnliches, rund um den Globus zu reisen, um für Gourmets exquisite Menüs zuzubereiten. Aber auch auf seinen privaten Reisen sind Kochen und Genießen für ihn immer ein Thema. Und so lässt er sich von Menschen, die er unterwegs trifft, nicht nur aus ihrem Leben erzählen, sondern immer auch von ihren Lieblingsrezepten.

"Ich traf auf meinen Reisen auf viele liebenswerte und besondere Menschen mit ihren Träumen, Schicksalen und Lebensgeschichten. Dass Liebe durch den Magen geht, kann ich bestätigen, und sie ist für mich durch diese Menschen und ihre wunderbaren Rezepte schmeckbar geworden." Bekannt wurde Tom Waschat , Jahrgang 1967, mit seiner Kochschule im Duisburger "Problemstadtteil" Bruckhausen, wo er Kindern und Erwachsenen zeigte, wie man mit wenig Geld, aber viel Spaß leckere Mahlzeiten zubereitet. Für dieses und andere soziale Projekte, die in der dreiteiligen WDR-Serie "Der Pottkoch" vorgestellt wurden, erhielt er den LVR-Preis für soziales Engagement. In der Reihe "Feldküche", die der WDR für seine Reihe "Planet Schule" produzierte, gab der Duisburger Tipps zum einfachen Kochen mit regionalen Zutaten. Mit seiner Band "Phono Royal" trat Tom Waschat u. a. im "Rockpalast" auf; bei den "Flowerpornoes" saß er am Schlagzeug. Tom Waschat war viele Jahre lang auf der ganzen Welt unterwegs. In seinem Buch stellt er Menschen vor, die er unterwegs traf und die ihm ihre Lieblingsrezepte verraten haben.

(RP)