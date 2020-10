Das sagt die IHK zum Lockdown : „Die jetzt gefundene Einigung ist der richtige Weg“

Duisburg Die Wirtschaft am Niederrhein hält die Einschnitte für notwendig. Sie begrüßt die bundeseinheitlichen Regeln, kritisiert allerdings die komplette Schließung des Gastgewerbes. Das teilte die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) am Mittwochabend mit.

Restaurants, Theater und Kinos geschlossen – Schulen, Kitas und der Einzelhandel geöffnet. Bund und Länder treten im November auf die Coronabremse, so das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Auch für persönliche Kontakte und Treffen in der Öffentlichkeit gelten strenge Grenzen.

Langfristig bleibt die IHK bei ihrem Vorschlag, den steuerlichen Verlust-Rücktrag zu ermöglichen. Auch der Unternehmerlohn muss für den IHK-Präsidenten auf der Tagesordnung bleiben. „Viele Unternehmen stehen schon jetzt mit dem Rücken zur Wand. Deswegen brauchen wir ein ganzes Bündel von öffentlichen Hilfen“, so Landers. Auch dass die Überbrückungshilfe in eine dritte Runde gehen soll, sei positiv.

Ein Ausblick auf die Wintermonate sei angesichts der dynamischen Entwicklung schwer, so die IHK. Für die Unternehmen komme es auf möglichst einheitliche und klare Spielregeln an, die ihnen so viel Planungssicherheit wie möglich bieten. „Die jetzt gefundene Einigung ist bei allen individuellen Härten insgesamt der richtige Weg“, so Landers, „wir brauchen allerdings weiterhin klare und eindeutige Regeln.“