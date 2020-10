Kein Spaßbad auf dem ehemaligen „Freiheit“-Gelände : 1000 Vorschläge für das Gelände am Alten Güterbahnhof

1000 Vorschläge für das Gelände am Alten Güterbahnhof

Die alten Hallen auf dem Güterbahnhofsgelände sind in den vergangenen Monaten abgerissen worden. Foto: Gebag/Daniel Koke

Duisburg Die Online-Bürgerbeteiligung geht Mitte Dezember in die nächste Runde. Die bisherigen Vorschläge sollen nun von den 17 Teams des Wettbewerbs eingearbeitet werden.

Fast 1000 Vorschläge seien in den vergangenen Wochen eingereicht, teilte die Gebag am Mittwoch mit. Die angesprochenen Themen seien „sehr vielfältig“: Ökologische Architektur und genügend Grünflächen mit hoher Aufenthaltsqualität seien ebenso gefordert worden wie bezahlbare Wohnungen, an die Kneipen- und Gastroszene soll gedacht werden, Kunst und Kultur dürften nicht zu kurz kommen.