Muddy Angel Run : Bis zu 12.000 Frauen nehmen am Schlammlauf teil

Am 8. und 9. Juli findet der „Muddy Angel Run“ in Duisburg statt. Für den zweiten Termin gibt es noch Startplätze. Foto: Schauinsland Muddy Angel Run

Beim Schlammlauf „Muddy Angel Run“ im Sportpark Duisburg wird es matschig. Bei den Teilnehmerinnen ist Teamgeist gefragt. Noch gibt es Tickets.

Gemeinsam neue Herausforderungen meistern, Hindernisse überwinden und ganz viel Schlamm. Das erwartet die Teilnehmerinnen beim „Schauinsland Muddy Angel Run“ – ein Hindernislauf nur für Frauen. Im Sportpark Duisburg findet am 8. und 9. Juni der Schlammlauf zum ersten Mal im Ruhrgebiet statt. Auf fünf Kilometer Lauf- und Hindernisstrecke gilt es 15 Hürden zu überwinden, die vor allem Teamgeist und Freude an der Herausforderung wecken sollen.

Raus aus der Komfortzone und rein in den Schlamm geht es am Wochenende in Duisburg für bis zu 12.000 Teilnehmerinnen. Die Tickets für das Event am Samstag sind bereits ausverkauft. Für Sonntag, den 9. Juni, sind aber noch Karten ab 47 Euro erhältlich. Aufgrund des großen Besucherandrangs wird vom Veranstalter die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die Startzeit ist 10 Uhr.